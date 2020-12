Erlangen vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Brandalarm in Mehrfamilienhaus - weil eine Frau sich ausgesperrt hat

In Erlangen rückten Feuerwehr und Polizei mitten in der Nacht zu einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus aus. Statt einem Feuer fanden die Einsatzkräfte jedoch eine 51-Jährige, die nicht mehr in ihre Wohnung konnte.