Mann überfällt Lottogeschäft in Erlangen - Täter kann fliehen: Am Donnerstagvormittag (6. Oktober 2022) hat ein bislang unbekannter Mann ein Lottogeschäft in Erlangen-Bruck überfallen. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fahndet nach dem flüchtigen Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, betrat der Unbekannte das Lottogeschäft in der Erlanger Straße gegen 9.50 Uhr und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Mann in Richtung Friedhofstraße.

Überfall auf Erlanger Lottogeschäft: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter - so wird er beschrieben

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Täter ein. Neben Kräften der örtlichen Dienststelle waren diesbezüglich auch Beamte des Einsatzzugs Erlangen, der Hundestaffel sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt, heißt es vonseiten des Präsidiums.

Der Täter wird demnach wie folgt beschrieben:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt

dunkel gekleidet

trug eine dunkle, möglicherweise schwarze Steppjacke

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauerten am Mittag noch an. "Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat zwischenzeitlich das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernommen", erklärt das Polizeipräsidium Mittelfranken. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder eine Person gesehen haben, auf die die Beschreibung zutrifft, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 oder über den Notruf 110 zu melden.