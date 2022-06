Erlangen vor 1 Stunde

Angebrochene Wodka-Flasche im Auto

Autofahrer will mit "Deo-Wolke" Polizisten austricksen - mehr als 3,3 Promille

Bei einer Polizeikontrolle am Samstag (25.06.2022) in Erlangen hat ein Autofahrer versucht, seine Trunkenheit vor den Beamten zu verstecken. Eingehüllt in eine starke "Deo-Wolke" wollte er die Polizisten täuschen.