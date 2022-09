Erlangen Arcaden: Sollen hier die Rolltreppen ausgeschaltet werden?

Laut Bericht: Einkaufszentrums-Betreiber ECE will Energiesparmaßnahme umsetzen

will umsetzen Auch Nürnberger Franken-Center und Rotmain-Center in Bayreuth von ECE betrieben

von ECE betrieben "Während der Öffnungszeiten": Center-Management äußert sich zu Rolltreppen-Plan

Verringerte Beleuchtung, kältere Räume, geschlossene Türen: Teils von der Politik vorgeschrieben, teils freiwillig reagieren Behörden und Unternehmen auch in Franken derzeit auf die Preisexplosionen beim Strom und die drohende Gasmangellage. So hatte etwa die Stadt Nürnberg die Beleuchtung städtischer Wahrzeichen gestoppt und weitere Maßnahmen angekündigt. Für Empörung in den sozialen Medien sorgte kürzlich ein Bericht der Bild, dass in vielen deutschen Einkaufszentren und Geschäften wie etwa Saturn, Ikea und Galeria Kaufhof künftig die Rolltreppen stehen bleiben sollen, um Energie zu sparen.

Stillgelegte Rolltreppen in Erlanger Arcaden? Center-Manager mit klarer Aussage - so ist die Lage bei Saturn und Media Markt

Auch der Hamburger Einkaufszentren-Betreiber ECE schalte Rolltreppen "frühmorgens und in Abendstunden" aus, heißt es in dem Bericht. Das Unternehmen betreibt in Franken auch die Erlanger Arcaden, das Franken-Center in Nürnberg und das Rotmain-Center in Bayreuth. Müssen Kunden und Kundinnen hier künftig wieder laufen, um die verschiedenen Stockwerke zu erreichen? Dazu äußert sich der zuständige Center-Manager für die Region Süd-Ost gegenüber inFranken.de mit klaren Worten: "Bei den von Ihnen angesprochenen Centern Erlangen, Bayreuth, und Nürnberg sind die Fahrtreppen während der Öffnungszeiten der Mieter in Betrieb und nicht abgestellt", erklärt er.

Das Shopping-Erlebnis wird hier also nicht durch eine Abschaltung der Rolltreppen beeinträchtigt. Bei Media Markt und Saturn könnte es auch in Franken bald etwas kälter werden. Aktuell würden "zunächst in bundesweit rund 60 Media Märkten verschiedene Energiesparmaßnahmen über einen Zeitraum von 60 Tagen getestet", erklärt eine Sprecherin. "Dazu gehört beispielsweise eine Reduzierung der Innen- und Außenbeleuchtung sowie Anpassungen der Raumtemperatur im Sommer und Winter."

Im Anschluss wolle man eine Ausweitung auf weitere Standorte prüfen. "Alle Maßnahmen sind so geplant, dass der Komfort des Einkaufserlebnisses sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden davon nicht beeinträchtigt werden", so die Sprecherin. Märkte hätten aber "selbstverständlich die Möglichkeit, weitere individuelle Maßnahmen zur Energieeinsparung zu treffen". Dazu gehöre "auch die Entscheidung einzelner Märkte, ihre Rolltreppen teilweise stillzulegen". Ob die Rolltreppen weiter laufen, kann also jede Filiale selbst bestimmen. Laut Bild-Bericht stehen sie etwa im Saturn in der Hamburger Mönckebergstraße bereits stellenweise still.

