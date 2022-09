In Erlangen wurden sieben Fake-Plakate zu "Null-Euro-Ticket" gesichtet

wurden sieben zu gesichtet Verantwortlicher augenscheinlich Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu Fake-Plakaten aufgenommen

Die in der Erlanger Innenstadt verteilten Plakate dürften für Fans des 9-Euro-Tickets paradiesisch klingen: "Das 0€-Ticket kommt! Dauerhaft. Ab sofort." Darauf zu sehen zugfahrende Politiker wie Robert Habeck (Grüne) oder Christian Lindner (FDP). Die Polizei will diesen auf den ersten Blick seriös wirkenden Plakaten auf den Grund gehen und bittet um Zeugenhinweise.

Plakate in Erlangen kündigen Null-Euro-Ticket an - Bundesregierung verfolge damit Klimaziele

Unter dem Slogan der gelb gehaltenen Plakaten steht: "Wir machen den Weg frei für eine echte Verkehrswende. Kompromisslos. Klimaneutral. Sozial. Deine Bundesregierung." In der rechten oberen Ecke das offizielle Logo des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken Matthias Potzel gegenüber inFranken.de mitteilt, seien am Freitag (26. August 2022) insgesamt sieben solcher Plakate gemeldet worden. Eines zum Beispiel habe am belebten Rathausplatz gehangen.

Alle seien an Bushaltestellen hinter den Glasscheiben der offiziellen Werbetafeln angebracht worden. Die Unternehmen, die die Tafeln vermieten, hätten nichts mit der Aktion zu tun. Auf den Plakaten ist auch der Hashtag #nullfürimmer zu lesen. Tatsächlich existiert ein Twitterprofil zu der Kampagne mit Standort Berlin. Ein Link führt zu einer Webseite, die die echte des Bundesministeriums vortäuscht.

Die Maßnahme werde in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz realisiert und erziele die "Einhaltung der Klimaziele im Verkehrsbereich". Ab dem 1. September 2022 werde "der ÖPNV in Deutschland allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung stehen. Damit setzen die Ministerien einen Meilenstein sowohl im Klimaschutz als auch in der Sozialpolitik." Die angegebene Telefonnummer führt zur Pressestelle des echten Ministeriums für Digitales und Verkehr.

Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Pressegesetz

Die Polizei Erlangen hat alle Plakate sichergestellt. "Die für den Staatsschutz zuständigen Beamten der Kriminalpolizei Erlangen haben die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Pressegesetz aufgenommen".

Menschen, die Beobachtungen im Zeitraum zwischen Freitag (26. August 2022) und Montag (29. August 2022) gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 21123333 zu melden.

Laut Informationen der Polizei Erlangen seien die Fake-Plakate im gesamten Bundesgebiet gesichtet worden.