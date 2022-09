Erlangen: Gamestop schließt Filiale in Arcaden - nach 15 Jahren ist nun Schluss

Der Videospiel-Händler Gamestop schließt in wenigen Tagen seine Filiale in den Erlanger Arcaden. "Am Samstag ist unser letzter Verkaufstag", erklärt Filialleiter Thore Steidl im Gespräch mit inFranken.de. "Das war es dann leider hier." Bis Samstag (17. September 2022) findet im Laden noch ein Räumungsverkauf statt, der mit "50 % Rabatt auf alles" noch einmal möglichst viele Kunden in das Einkaufszentrum locken soll.

Gamestop erregt Aufsehen: Videospiel-Kette sorgt für Furore - Turbulenzen auf Aktienmarkt

Gamestop gehört zu den wichtigsten Vertriebskanälen von Videospiel- und Konsolenherstellern wie Nintendo oder Sony Playstation. Die Ladenkette beschäftigt zudem bis heute die Finanzwelt. Im vergangenen Jahr sorgte Gamestop für weltweites Aufsehen - im Zentrum des Geschehens standen folgenschwere Turbulenzen auf dem Aktienmarkt. Zuvor hatten sich Hobby-Anleger über die Online-Plattform Reddit gegen professionelle Investoren verbündet. Letztere hatten auf eine Pleite von Gamestop gesetzt - die durch das gemeinsame Agieren der hunderttausenden von Kleinanlegern jedoch verhindert wurde.

In der Folge kam es an der Börse zu Kurskapriolen. Die bekannte Kette zählt nichtsdestotrotz weiterhin zu den Riesen der Unterhaltungsindustrie. Gamestop gilt als weltweit größter Einzelhändler von Computerspielen. Starke Einbußen musste der Anbieter allerdings infolge der Corona-Pandemie erleiden. Der teils wochenlange Lockdown in vielen Ländern bescherte dem Handelsriesen starke wirtschaftliche Einbußen.

Die wachsende Konkurrenz durch den Online-Handel erschweren die Lage für den Filialisten zusätzlich. Nicht zuletzt aus diesem Grund setzt der Spielhändler mittlerweile zunehmend auf den Bereich E-Commerce. Die Folge: Ladenschließungen in großem Stil. Allein 2020 machte Gamestop weltweit Hunderte von Geschäften dicht.

"Wir waren seit Anfang dabei": Arcaden-Urgestein Gamestop schließt am Samstag

Mit der Schließung der Gamestop-Filiale in den Erlanger Arcaden kommt nun eine weitere hinzu. Der Videospiel-Laden war seit der Eröffnung des Einkaufszentrums am 18. September 2007 vor Ort vertreten. "Wir waren seit Anfang dabei", berichtet Filialleiter Thore Steidl inFranken.de.

Er selbst habe sich im Laufe der vergangenen Jahre von der einstigen Aushilfe zum Chef der Filiale nach oben gearbeitet. Zuletzt waren in der Erlanger Gamestop-Filiale vier Mitarbeiter beschäftigt.

Steidl arbeitet fortan in der Filiale in Fürth. Weitere fränkische Gamestop-Standorte gibt es unter anderem in Nürnberg, Hallstadt, Bayreuth und Würzburg.

