Ein 26-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Samstag (12. März 2022) im Bereich der Erlangen Arcaden attackiert, berichtet die Polizei.

Nun läuft die Fahndung nach dem Täter.

Angriff in Erlanger Innenstadt: Täter kann entkommen

Gegen 2.45 Uhr hielt sich das spätere Opfer gegenüber der Arcaden auf, als ein bislang Unbekannter aus einer etwa fünfköpfigen Gruppe heraustrat und den 26-Jährigen mit der geballten Faust ins Gesicht schlug.

Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in den Bereich der Fußgängerzone in Richtung Norden. Das Opfer musste mit einem stark blutenden Cut an der Oberlippe und Verdacht auf einen Nasenbeinbruch in eine Klinik verbracht werden.

Nach der Attacke in der Innenstadt bittet die Polizei um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen unter 09131/760-0.