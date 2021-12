Am Montagmittag (14.12.2021) kam es in einem Betrieb am Pestalozziring in Erlangen zu einem Arbeitsunfall, wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt mitteilte.

Bei der Verladung einer 500 Kilogramm schweren Palette in einen Lkw, geriet die Last auf der Hebebühne des Kraftfahrzeugs ins Schwanken. Die Palette stürzte aus etwa 50 Zentimeter Höhe zu Boden. Mehrere Beschäftige konnten sich durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen. Einem 48-Jährigen Arbeiter gelang dies laut Polizei nicht rechtzeitig. Der Mann wurde von der Last erfasst. Er erlitt offene Brüche an beiden Unterschenkeln sowie eine Kopfplatzwunde. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Klärung des Unfallhergangs dauert laut Angaben der Polizeiinspektion an. In diesem Fall werde geprüft, ob Fremdverschulden vorliegt und ob die Richtlinien zum Arbeitsschutz Beachtung fanden.