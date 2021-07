Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 20-Jähriger mit dem Auto seines Vaters am frühen Montagmorgen von der Fahrbahn ab. Während der Sportwagen nur noch Schrottwert hat, zog sich der Fahrer lediglich leichte Verletzungen zu.

Am Montag (5. Juli), gegen 4.45 Uhr, war der 20-Jährige mit dem Fahrzeug auf der Kraftwerkstraße in Erlangen in Richtung Norden unterwegs. Der Fahrer kam dann mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers. Der Pkw fuhr eine Böschung hinab und blieb dort beschädigt liegen. Offenbar verlor der junge Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Flitzer. An dem Sportwagen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro, der 20-jährige Erlanger kam mit leichten Verletzung davon.