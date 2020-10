Die Situation könnte kurioser, widersprüchlicher kaum sein: Publikum und Künstler im Gärtnerplatztheater in der Landeshauptstadt werden nach langer, pandemiebedingter Spielpause eindringlich auf Mund-Nasen-Bedeckung, Abstand und Hygiene eingeschworen. Und draußen auf dem Theaterplatz herzen sich die Münchner zu Hunderten ohne Maske so ausgiebig und innig, dass der Gärtnerplatz inzwischen den zweifelhaften Titel "Ort der Unruhe" trägt und die Polizei im September sogar mit Schlagstöcken eingriff. Vergnügen kann in diesen Tagen gegensätzlicher nicht sein.