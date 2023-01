Schockmomente in Eckental am Mittwochabend (4. Januar 2023): Gegen 18.15 Uhr geriet im Wohnzimmer eines Anwesens in der Straße Kieferngarten ein Christbaum in Brand. Das Feuer griff daraufhin auch auf die Möbel des Raums über. So berichtet es das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Eine 86-jährige Frau und ihr 94-jähriger Ehemann waren vor Ort - sie erhielten Hilfe von ihren aufmerksamen Nachbarn.

Christbaum fängt in Eckental Feuer - Nachbar unternimmt Löschversuche

Wie das Bayerische Rotes Kreuz Erlangen-Höchstadt mitteilt, begleitete einer von ihnen das Ehepaar hinaus und unternahm Löschversuche. "Andere Nachbarn nahmen die Hausbesitzer in Obhut, bis der Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintraf", heißt es im Bericht des BRK weiter.

Das Ehepaar wurde laut Polizeipräsidium durch Rauchgasvergiftungen und leichte Verbrennungen schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Aktuell befänden sich die beiden nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand.

Die Polizei beziffert den geschätzten Sachschaden auf circa 50.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer wohl bei dem Ablöschen der Christbaumkerzen aus Wachs aus. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Laut dem BRK Erlangen-Höchstadt gelang es der Feuerwehr schnell, den Brand zu löschen.