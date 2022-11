Sina Deuerlein hat alles, was ein Christkind ausmacht – eine golddurchwirkte Robe, gefertigt von Schneiderin Sandra Zeller aus Forth, ein glitzerndes Krönchen und ein prachtvolles Zepter. Und wie der Markt Eckental berichtet, bringe die 16-Jährige aus Brand das wichtigste Accessoire sowieso mit: ein strahlendes Lächeln. Damit werde sie am Samstag, 26. November 2022, um 16 Uhr den Eckentaler Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz eröffnen. Nach dem Grußwort von Bürgermeisterin Ilse Dölle spricht sie den feierlichen Prolog.

Auf diesen besonderen Moment habe sich Sina bereits intensiv vorbereitet – unter anderem beim Christkinder Symposium der Metropolregion. Dort habe sie unter anderem ein Coaching für den perfekten Bühnenauftritt erhalten und sich mit vielen anderen Christkindern aus der Metropolregion austauschen können.

Mit dem, was sie dort gelernt hat, wolle Sina nun in den kommenden Wochen den Zauber von Weihnachten in der Marktgemeinde verbreiten. Dafür habe sich die 16-Jährige beworben, weil sie schon immer einen starken Bezug zum Christkind gehabt habe – nicht nur, weil ihre Mama an Heiligabend Geburtstag feiere. „Ich habe schon als Kind zum Christkind aufgesehen“, erinnert sich Sina, die sich unter anderem in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Diese Erfahrung wolle sie nutzen, um nun selbst ein Strahlen in Kinderaugen zu zaubern. Besonders freue sich Sina auf die Begegnungen mit Menschen, für die es etwas Besonderes ist, das Christkind zu treffen.

Als Himmelsbotin wird Sina in der Vorweihnachtszeit viele Termine wahrnehmen. Immer an ihrer Seite sei dabei ihre sichtlich stolze Mutter Elke. Auch Bürgermeisterin Ilse Dölle zeigte sich begeistert vom neuen Christkind: „Sina ist die ideale Besetzung. Sie strahlt schon jetzt, wenn sie über ihr Amt in den nächsten vier Wochen spricht und sicherlich kann sie mit ihrer Begeisterung viele kleine und große Eckentaler erfreuen.“

Den Terminkalender des Christkinds verwaltet im Rathaus Claudia Blöchl. Wer möchte, dass Sina im Ornat an einer Feier oder Veranstaltung teilnimmt, kann sich unter 09126/903- 228 melden. Das gesamte Programm des Eckentaler Weihnachtsmarktes, der traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet, steht im Netz unter www.eckental-mfr.de.