Diesen Platz geben sie nicht auf

Für die Kellergemeinschaften am Höchstadter Kellerberg sind ihre Keller mehr als ein Stück Lebensqualität. Wer einen Anteil hat, kann sich glücklich nennen.

Dass sich hinter "Genuss" nicht immer nur Essen und Trinken, sondern durchaus auch ein Lebensgefühl verbergen kann, ist für Menschen wie Sigurd Kohler, Alfred Leicht und Rainer Scheckenbach so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Zusammen mit 10 weiteren "Kellerbrüdern" besitzen sie Anteile am Kellerhäuschen "Ludwigsburg", einem von 22 aktiven Kellerhäuschen am Höchstadter Kellerberg.