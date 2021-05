Bubenreuth vor 58 Minuten

Feuerwehreinsatz

Rauchwarnmelder sorgt für größeren Feuerwehreinsatz: Frau war eingeschlafen

In Bubenreuth kam es in der Nacht zum Freitag (28. Mai) zu einem größeren Einsatz. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an - konnte jedoch kein Feuer finden.