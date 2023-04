Röttenbach vor 35 Minuten

Alarmanlage

Zeugensuche: Jugendliche Einbrecher durch Kameras in Wohnhaus entdeckt - Hausbesitzer löst akustische Warnung aus

Zwei Jugendliche brachen am Freitagmittag in ein Wohnhaus ein. Die Hausbesitzerin bemerkte die beiden Unbekannten durch installierte Kameras und löste eine akustische Warnung an die beiden aus.