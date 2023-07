Gewitter und Sturmböen haben am Wochenende große Teile Frankens getroffen. Infolgedessen ist in der Gemeinde Adelsdorf am Samstagabend (15. Juli 2023) ein Baum umgestürzt - mitten auf den Felsenkeller in Neuhaus. Wie das BRK Erlangen-Höchstadt mitteilt, wurden mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr losgeschickt.

Die Zahl der Verletzten war anfangs noch unklar, es befanden sich rund 150 Menschen auf dem Bierkeller. Die Rettungskräfte stellte aber schnell fest, dass glücklicherweise nur zwei Menschen leicht verletzt wurden. Sie wurden vor Ort vom Notarzt behandelt.

Baum stürzt auf Felsenkeller: Zwei Verletzte nach Unwetter in Neuhaus

Die Polizei räumte den Felsenkeller schließlich. Die Feuerwehr Neuhaus an der Aisch übernahm die Aufräumarbeiten, das BRK Adelsdorf blieb zur Absicherung der Feuerwehrleute ebenfalls vor Ort.

Der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Thomas Heideloff, zeigte sich erleichter, dass trotz des hohen Sachschadens nur zwei Menschen verletzt wurden. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.