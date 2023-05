Höchstadt/Gerhardshofen vor 1 Stunde

Sexualdelikte

16-Jähriger soll mehrere junge Frauen sexuell belästigt haben - Polizei meldet Ermittlungserfolg

Vergangene Woche belästigte ein Jugendlicher in Höchstadt eine junge Frau sexuell. Dank eines Hinweises stellte die Polizei einen Zusammenhang zu einem anderen Fall in der Region her - und kam so dem Tatverdächtigen auf die Schliche.