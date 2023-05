In Erlangen-Bruck beobachtete ein Zeuge zwei augenscheinlich jugendliche Personen im Bereich einer Kindertagesstätte in der Buckenhofer-Straße, von denen bereits den Zaun zur Kinderkrippe überstiegen hatte. Als die Jugendlichen kurze Zeit später den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Bierlachweg.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag (21. Mai 2023). Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt fahndeten daraufhin erfolglos nach den Jugendlichen. Wie die Beamten feststellten, hatten die Unbekannten versucht, in das Gebäude der Kinderkrippe einzudringen. Darüber hinaus ließen sie im Rahmen ihrer Flucht eine Heckenschere samt Verkaufskarton zurück.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

männlich

jugendliches Alter

etwa 1,75 Meter groß

schlank

braune Haare

mit einem schwarzen Adidas-Trainingsanzug mit roten Streifen bekleidet

Person 2:

männlich

jugendliches Alter

etwa 1,75 Meter groß

schlank

hellblonde Haare

mit einer kurzen grauen/weißen Hose bekleidet

Bei der Heckenschere handelt es sich um eine Scheppach Benzin-Heckenschere mit der Typenbezeichnung PN-HT260P.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten untersuchen unter anderem die Herkunft der Heckenschere, welche nicht der Kindertagesstätte zuzuordnen ist.

Nach versuchtem Einbruch: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer der Heckenschere geben können oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.