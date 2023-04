Bei einem Sturz von seinem Fahrrad zog sich ein 64-jähriger Mann in Erlangen schwere Kopfverletzungen zu. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Dienstag, 4. April 2023, mitteilte, war der Fahrradfahrer am Donnerstagabend (30. April) im Erlanger Stadtteil Bruck unterwegs. In der Schorlachstraße stürzte der Mann ohne Fremdbeteiligung von seinem Rad und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Dabei zog sich der Radfahrer schwere Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die Ursache, warum der Mann von seinem Fahrrad stürzte, ist unklar.

Vorschaubild: © TechLine/ Symbolfoto pixabay