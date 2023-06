Erlangen: Nach Brand in Erlanger Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wie mit Meldung 715 vom 19.06.2023 berichtet, kam es am vergangenen Sonntagabend (18.06.2023) zu einem Wohnungsbrand in einem Erlanger Mehrfamilienhaus. Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten mittlerweile auf Brandstiftung hin. Die Beamten suchen Zeugen.

Wie berichtet brach das Feuer in den Abendstunden in der Erdgeschosswohnung (Hochparterre) in der Wehneltstraße aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte bereits eine massive Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Wohnung selbst stand zu diesem Zeitpunkt bereits im Vollbrand.

Bei dem Brand wurde die betroffene Wohnung vollständig zerstört. Auch die beiden darüberliegenden Wohneinheiten waren unter anderem auf Grund des Brandrauchs nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Das für Branddelikte zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Die ersten Untersuchungen haben ergeben, dass das Feuer mutmaßlich absichtlich gelegt wurde. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr im Bereich Wehneltstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

