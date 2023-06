22.06.2023, 15.05 Uhr: Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Wohnungsbrand in einem Erlanger Mehrfamilienhaus geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Erste Untersuchungen am Ort des Feuers deuteten auf eine absichtliche Tat hin, teilte die Polizei am Donnerstag (22. Juni 2023) mit. Die Ermittler suchten deshalb nach Zeugen.

Bei dem Brand am Sonntag (18. Juni 2023) war eine Wohnung in der Wehneltstraße vollständig zerstört worden, zwei weitere waren wegen starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Die ersten Untersuchungen haben ergeben, dass das Feuer mutmaßlich absichtlich gelegt wurde. Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr im Bereich Wehneltstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

19.06.2023, 11.28 Uhr: Nach Brand in Mehrfamilienhaus - Drei Wohnungen unbewohnbar

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Ermittler am Montag (19. Juni 2023) mitteilten, wurde die Einsatzkräfte am Sonntag (18. Juni 2023) gegen 19.30 Uhr zu einem Brand in der Wehneltstraße gerufen.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute eine Wohnung im Vollbrand fest. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde die Wohnung durch den Brand vollständig zerstört.

Starke Rauchentwicklung nach Vollbrand - Drei Wohnungen unbewohnbar

Auch zwei weitere Wohnungen waren demnach wegen starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar, weshalb die Kriminalpolizei Erlangen Ermittlungen einleitete.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef (Symbolbild)