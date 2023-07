Erlangen: Einbruch in Supermarkt - Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht von Dienstag (18.07.2023) auf Mittwoch (19.07.2023) brach ein Mann in einen Supermarkt im Erlanger Stadtteil Frauenaurach ein. Die Polizei nahm einen 39-jährigen Mann fest.

Gegen 02:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Einbruchsalarm in einen Verbrauchermarkt in der Sylvaniastraße ein. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Tatort eintrafen, stellten diese fest, dass sich eine zunächst unbekannte Person gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum des Supermarktes verschafft hatte und inzwischen geflüchtet war.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen 39-jährigen Mann festnehmen. Die Polizisten durchsuchten den Mann und fanden in seinem Rucksack verschiedenes Diebesgut aus dem Supermarkt auf.

Da ein Atemalkoholtest rund zwei Promille ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen an. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

