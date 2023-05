Bei bestem Wetter eröffnete der Oberbürgermeister der Stadt Erlangen mit dem obligatorischen Bieranstich die 268. Erlanger Bergkirchweih.

Die Beamten der Bergwache berichten "von einem sehr gut besuchtem Festgelände". Doch der erste Tag der Bergkerwa wurde auch durch "einige Körperverletzungsdelikte getrübt", wie die Polizei Erlangen-Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt.

Bergkirchweih Erlangen: Das war am ersten Tag los

Im unmittelbaren Umfeld des Festgeländes ereignete sich kurz nach 21 Uhr eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Ein 21-jähriger Mann aus Erlangen zog ein Messer und bedrohte damit seine Kontrahenten. Dabei verletzte er eine 17-Jährige an der Hand. Eine weitere Person wurde bei dieser Auseinandersetzung körperlich attackiert. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Außerdem beantragte die Polizei gegen ihn ein Betretungsverbot für die restliche Dauer der Bergkirchweih.

Ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung wurden Ermittlungen gegen einen 29-jährigen Mann eingeleitet, der im Laufe eines Streites einer 17-Jährigen mit einem Maßkrug gegen die Stirn schlug. Zivilkräfte der Polizei konnten den 29-jährigen Angreifer im Rahmen der Fahndung vorläufig festnehmen. Er musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Blutentnahme unterziehen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Auch in diesem Fall beantragte die Polizei ein Betretungsverbot gegen den Tatverdächtigen.

Einer Festbesucherin wurde die unbeaufsichtigt abgelegte Handtasche bei einem Fahrgeschäft gestohlen. Die Tasche wurde im Laufe des Abends im Fundbüro abgegeben, allerdings fehlten Kopfhörer sowie das Bargeld.

Weiterfeiern nach der Kerwa

Zum Bergende zog es die Festbesucher in Massen Richtung Innenstadt. Am Martin-Luther-Platz hielten sich bis zu 1.200 Menschen auf. Bereits kurz nach 22 Uhr gerieten eine 25-Jährige und ihr zwei Jahre jüngerer Begleiter mit einem bislang unbekannten Mann in Streit.

Der Unbekannte warf während des Streits eine Bierflasche in Richtung der beiden. Die 25-jährige Frau erlitt eine Schnittwunde und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Eine junge Frau und ein junger Mann versuchten für ihren Heimweg einen fahrbaren Untersatz zu ergattern. Die beiden konnten beim Diebstahl eines Fahrrades beobachtet werden und müssen sich nun dafür verantworten. Beide waren mit knapp 2 Promille erheblich alkoholisiert.

Kastenlauf vor der Bergkerwa

Vor dem eigentlichen Festauftakt der Bergkerwa sammeln sich traditionsgemäß Jugendliche und junge Erwachsene zum sogenannten Kastenlauf. Aus allen Richtungen strömten die jungen Leute, mit Bierkästen und Bollerwägen ausgestattet zum Berggelände. Das Treiben der jungen Leute wurde durch ein größeres Aufgebot der Polizei beobachtet, hier war auch die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Mittelfranken eingesetzt. Eine 18-jährige Frau sowie ein 17-jähriger Mann hatte dabei zu viel Alkohol konsumiert und musste daher vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

Entgegen der Allgemeinverfügung der Stadt Erlangen spielten zwei junge Männer am Bürgermeistersteg über die mitgebrachten Musikboxen laute Musik ab. Trotz eindringlicher Belehrung durch die Polizei, hielten sie sich nicht an das Verbot, sodass die Musikboxen von den Beamten sichergestellt wurden.

"Bedauerlicherweise kam es hier zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen", wie die Polizei Erlangen-Stadt schreibt. Bei diesem Streit "flogen nicht nur die Fäuste." Ein Mann trat einem 21-Jährigen auch in den Rücken. Einer der Männer konnte durch die Polizei vor Ort ausfindig gemacht werden.

Vorschaubild: © Daniel Vogl/dpa