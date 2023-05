Ein 16-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen hielt sich am Donnerstagabend (25. Mai 2023) mit seiner Freundin unberechtigt auf einem Vereinsgelände in Adelsdorf auf. Daraufhin hat laut Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch ein 53 -jähriger Mann des Vereins die beiden aufgefordert, das Gelände zu verlassen.

Deshalb kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Dieser eskalierte in eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der Jugendliche eine leere Glasflasche nahm und diese dem 53-jährigen Mann gegen den Kopf schlug.

Durch den Schlag ging die Flasche zu Bruch und verursachte leichte Verletzungen, unter anderem im Gesichtsbereich des Mannes. Trotz der erlittenen Verletzungen verfolgte der Mann den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei.

Der 53 -Jährige wurde in einem umliegenden Klinikum behandelt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

