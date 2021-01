Der FT fragte wieder einmal in Castlebar und Krasnogorsk, den Partnergemeinden Höchstadts, aber auch in Uggiate Trevano und Feldbach, den Partnergemeinden von Adelsdorf, wie die Corona-Lage im Moment ist und ob die Impfaktion angelaufen ist.

Eugene McCormack, ehemaliger Bürgermeister von Castlebar berichtet: "Am 19. Januar lag die landesweite 14-Tage-Inzidenzrate bei 1334 pro 100 000 und die Zahl für Castlebar im County Mayo bei 1573 pro 100 000, womit wir über dem Landesdurchschnitt liegen.

Eine Woche später liegt die nationale 14-Tage-Inzidenzrate bei 955 und die Rate für Mayo bei 1362, was Mayo in die wenig beneidenswerte Position der drittschlechtesten in Irland bringt, jedoch stabilisieren sich beide Raten allmählich nach der starken Schließung, die vor dem Jahreswechsel begann.

Der Hintergrund dieser Zahlen ist, dass wir im vergangenen Dezember landesweit die niedrigste Rate in der EU nach einem längeren Lockdown hatten und so die Regierung nach reiflichem Überlegen die Abriegelung für die Weihnachtszeit teilweise aufgehoben hatte. Das Land begann sofort zu feiern, einzukaufen und sich allgemein zu vergnügen. Die Zahl der Vorfälle begann zu steigen und zu Beginn des neuen Jahres hatten wir die schlechtesten Zahlen in der EU .

In Castlebar ging es uns nicht besser. Unser örtliches Krankenhaus, das Mayo University Hospital, hatte Mühe, die Situation zu bewältigen, aber man schaffte es, bis jetzt jedenfalls.

Besucher aus Großbritannien

Einer der Gründe für die hohen Zahlen in Mayo ist, dass viele unserer Einwohner in großer Zahl nach Großbritannien ausgewandert und zu Weihnachten zurückgekehrt sind, wodurch sich das Virus über die Feiertage in großem Umfang verbreitet hat. Nationale Zahlen zeigen, dass bis zu 45 Prozent der bestätigten Fälle auf die britische Variante zurückzuführen sind.

Die Impfkampagne begann im Krankenhaus am 6. Januar. Bis März werden wir 80 Prozent unserer über 80-Jährigen und bis zum Sommer 70 Prozent aller Erwachsenen im Land geimpft haben."

Elena Dildina, die Trägerin der Höchstadter Ehrenspange, berichtet aus der Partnergemeinde Krasnogorsk in Russland: "Seit Beginn der Pandemie wurden in der Region Moskau 181 991 Fälle von Covid-19-Infektionen festgestellt, 3411 Menschen sind daran gestorben.

Seit dem 18. Januar hat nun in Russland die Massenimpfung der Bevölkerung gegen die Coronavirus-Infektion begonnen, und eben wird auch in der Region damit begonnen, die Bürger gegen Covid-19 zu impfen. Hierfür wird das Medikament Sputnik V verwendet. Mehr als 31 000 Menschen sind bereits geimpft worden. Die Impfung ist freiwillig und ist im Rahmen der MHI-Richtlinie kostenlos und freiwillig.

Im vergangenen Dezember startete das Land eine groß angelegte Kampagne, bei der schon bestimmte Gruppen von Bürgern geimpft werden konnten. Vorrang bei der Impfung gegen Covid-19 hatten Mediziner, Lehrer und Sozialarbeiter sowie Bürger, die in sozialen Einrichtungen leben, und Menschen mit chronischen Krankheiten.

Bei einem Treffen mit führenden Epidemiologen und Virologen stellte die stellvertretende Premierministerin Tatjana Golikowa fest, dass bis Ende Januar 2,1 Millionen Dosen des Impfstoffs im Umlauf sein werden. Bis heute sind in Russland zwei Medikamente offiziell regis­triert - Sputnik V, entwickelt vom Gamaleya Research Center und EpiVacCorona von den Wissenschaftlern des Vector Center. Ein weiteres Medikament wird im Chumakov Federal Scientific Centre for Immunobiological Drug Research and Development entwickelt. Die Registrierung dieses Impfstoffs wird im Februar 2021 erwartet.

Das Gesundheitsministerium erinnerte daran, dass Bürger unter 18 Jahren und schwangere Frauen in der Phase der Massenimpfung nicht geimpft werden (Impfstoffuntersuchungen an der Gruppe der unter 18-Jährigen werden nach dem Ende der Hauptphase durchgeführt). Zuvor hatte Aleksandr Gintsburg, Leiter des Gamaleya-Forschungszentrums, darauf hingewiesen, dass der Impfstoff Sputnik V gegen den modifizierten Stamm des Coronavirus schützen wird, der in Großbritannien gefunden wurde. Der Akademiker präzisierte, dass der Impfstoff eine Immunität gegen das gesamte S-Protein des Coronavirus schafft, während die Mutation ,nur einen kleinen Punkt auf der Oberfläche dieses Proteins' verändert."

Aus Uggiate Trevano, der italienischen Partnergemeinde Adelsdorfs, berichtet Bürgermeisterin Rita Lambrughi: "Die Lombardei war bis zum 24. Januar rote Zone. Italien ist in Sperrgebiete aufgeteilt: Die rote Zone (strenges Sperrgebiet) bedeutet: Zuhause bleiben. Weder innerhalb der Gemeinde noch außerhalb darf man sich bewegen - nur aus wichtigen Gründen wie Arbeit oder Ähnliches darf die Regel durchbrochen werden. Innerhalb der roten Zonen wird der Einzelhandel komplett geschlossen - bis auf Lebensnotwendiges. Märkte, Bars, Restaurants müssen schließen. Friseure allerdings dürfen öffnen.

In der orangefarbenen Zone, einem weniger strengen Sperrgebiet, ist der Einzelhandel geöffnet, Bars und Restaurants sind geschlossen, ein Verlassen der eigenen Gemeinde ist nicht mehr erlaubt, außer zu beruflichen, gesundheitlichen oder anderen notwendigen Zwecken. Private Reisen sind verboten. Umgekehrt darf man in diese Zonen auch nicht mehr hinein. Jetzt wurde die Lombardei wieder orangen Zone.

Vergleichsweise gut

Bei uns in Uggiate Trevano ist die Situation im Vergleich zu den Städten recht gut.Wir haben 45 positive Fälle (gestern in Como 175 und Varese 199, das sind die beiden nächstgelegenen Städte). Selbst in der nahen Schweiz, in der viele Menschen aus Uggiate Trevano arbeiten, nehmen die Infektionen zu.

Vorerst wurden Ärzte und Krankenschwestern, die im Krankenhaus arbeiten, sowie die Freiwilligen des Roten Kreuzes geimpft . Einige Freiwillige wurden im Sant'Anna Krankenhaus in Como geimpft , andere sind nach Mailand gefahren, wo ein spezieller Bereich für Impfungen eingerichtet wurde, wo in großer Sicherheit und mit großer Professionalität geimpft wird.

Damit die Freiwilligen sicher in Mailand ankommen konnten, organisierte unser lokaler CRI-Präsident Fortunato Turcato ihren Transfer mit zwei Bussen.

Auch in vielen Altenpflegeheimen wird im Moment geimpft und in wenigen Tagen wird damit begonnen, die Bewohner des Altenheimes bei uns in Uggiate Trevano zu impfen."

Aus Feldbach war bis Redaktionsschluss noch keine Meldung eingetroffen.