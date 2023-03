Herzogenaurach vor 32 Minuten

Markenpatent

Adidas zettelt Streifen-Streit an - und rudert plötzlich zurück

Weil eine US-Stiftung ebenfalls drei Streifen in ihrem Logo stehen hat, wollte Adidas gegen die Verwendung rechtlich vorgehen. Nun macht der fränkische Sportartikelhersteller aber einen Rückzug. Eine Erklärung zum Hin und Her kommt aus der Zentrale in Herzogenaurach.