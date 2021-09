Adelsdorfs einzige Kinderarztpraxis schließt in wenigen Tagen: In Deutschland finden viele Eltern keinen Kinderarzt. Die bestehenden Praxen sind oft überlaufen. Erschwerend hinzu kommt, dass es bisweilen keinen entsprechenden Nachfolger gibt, wenn der bisherige Mediziner in den Ruhestand geht. Auch im mittelfränkischen Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gibt es bald keinen einzigen Kinderarzt mehr. Der Grund hier: Die bisherige Praxis wurde verkauft - sie schließt bereits zum Monatsende.

Alle Bemühungen vonseiten der Gemeinde seien letztlich vergebens gewesen, berichtet Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) inFranken.de. "Der Kinderarzt war wichtig für unsere Gemeinde", betont er. Nun sei die Kinderarztpraxis, die für die Gemeinde Adelsdorf konzipiert worden war, jedoch nach Höchstadt verkauft worden. Der Bürgermeister spricht diesbezüglich von einem "Schock für alle Beteiligten". Seine Enttäuschung ist groß. "Wir sind traurig, wie man mit den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Adelsdorf umgeht", hält Fischkal auf der Facebook-Seite der Gemeinde fest.

Bisherige Kinderarztpraxis in Adelsdorf wurde nach Höchstadt verkauft

Die bislang bestehende Kinderarztpraxis in Adelsdorf war 2012 durch Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz eröffnet worden. Bei der Praxis handelte es sich um die Filiale einer Kinderarztpraxis aus Oberfranken - ohne einen eigenständigen Praxissitz. "Viele Anläufe und intensive Bemühungen haben dazu geführt - und dafür sind wir Frau Dr. Keller-Laugwitz und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sehr dankbar - dass wir ab 1. April 2021 zumindest einen halben eigenständigen Praxissitz für Mittelfranken in Adelsdorf erhielten", konstatiert Bürgermeister Fischkal im Amtsblatt der Gemeinde. "Ein schöner Erfolg zum Wohle unserer familienfreundlichen Gemeinde."

Vor wenigen Tagen dann die schlechte Nachricht: Der Praxissitz wird von Adelsdorf nach Höchstadt verlegt. "Ich habe zufällig erfahren, dass die Kinderarztpraxis, welche für die Gemeinde Adelsdorf konzipiert wurde, vom Nachfolger von Frau Dr. Keller-Laugwitz, nach Höchstadt verkauft worden ist." Dies ist inzwischen in trockenen Tüchern. Er sei mittlerweile von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) darüber informiert worden, dass der Sitz nach Höchstadt gehe. "Ab 1. Oktober wird nicht mehr in Adelsdorf praktiziert", erklärt Fischkal. Die einzige Kinderarztpraxis der Gemeinde schließt Ende September. An der hölzernen Praxistür im Adelsdorfer Schloss hängt bereits ein entsprechender Elternhinweis.

Im Gespräch mit inFranken.de zeigt sich der Bürgermeister enttäuscht. Der Grund: Fischkal hatte die KVB gebeten, mit ihrer Entscheidung hinsichtlich einer etwaigen Praxissitz-Übertragung noch bis Jahresende zu warten, um noch die Möglichkeit zu haben, einen Nachfolger für die Adelsdorfer Kinderarztpraxis zu finden. "Wir hätten einen Nachfolger gefunden - aber nicht in zwei Tagen", sagt Fischkal. Dennoch stand er laut eigenen Angaben bereits mit zwei Kinderärztinnen in Kontakt. "Nun sind wir aber im wahrsten Sinne des Wortes leerausgegangen", moniert der Bürgermeister.

"Ist nicht fair": Enttäuschter Bürgermeister übt nach Kinderarztpraxis-Entscheidung Kritik

Die Entscheidung, den Sitz der Kinderarztpraxis von Adelsdorf nach Höchstadt zu verlegen, bezeichnet Fischkal als zulässig. "Das ist alles legitim, was da passiert ist. Man kann niemanden einen Vorwurf machen", konstatiert er. "Aber es ist halt nicht fair", betont das Gemeindeoberhaupt. "Wir haben für etwas gekämpft." Eins ärgert Fischkal dabei besonders: Vom Vorstand der KVB habe er ein Schreiben erhalten. "Hier ist man der Meinung: Man hat sich bemüht einen Kinderarzt/-ärztin zu finden und die Gemeinde Adelsdorf liegt nur 8 km von der nächstgelegenen Praxis in Höchstadt entfernt – das kann man den behandlungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen zumuten", kritisiert der Bürgermeister auf Facebook - mit einer leichten Prise Sarkasmus.

"Wir haben uns zehn Jahre lang um einen Kinderarzt-Platz intensiv bemüht", sagt Fischkal inFranken.de. "Frau Dr. Keller-Laugwitz und ich haben versucht, die Praxis im Ort zu etablieren." Letzten Endes jedoch ohne Erfolg. Auch wenn Adelsdorfs einzige Kinderarztpraxis nur noch wenige Tage geöffnet hat - der Bürgermeister der gut 9000 Einwohner umfassenden Gemeinde zeigt sich kämpferisch, was die Zukunft anbelangt. "Wir schauen jetzt, dass wir wieder eine Kinderarztpraxis für Adelsdorf organisieren."

