Alle Jahre wieder gehen am Wochenende nach dem Johannistag dieselben Notrufe bei der Freiwilligen Feuerwehr Adelsdorf ein. Das berichtet Georg Willert, mittlerweile seit knapp 20 Jahren Mitglied, am Montag (27. Juni 2022) im Gespräch mit inFranken.de. Deshalb habe man auch heuer bereits im Voraus fest mit einer Alarmierung gerechnet und beschlossen, in diesem Fall sogar ein Gewinnspiel zu veranstalten.

Feuerwehr Adelsdorf hat richtigen Riecher: Kameraden bereits vor Notruf am "Einsatzort"

Als die Funkmelde-Empfänger am vergangenen Freitag (24. Juni 2022) gegen 20.45 Uhr Alarm schlugen, seien er und "fünf, sechs weitere Feuerwehrleute" sogar bereits am vermeintlichen Einsatzort gewesen - allerdings privat. Grund für die alljährliche Alarmierung ist nämlich das Johannisfeuer im Adelsdorfer Gemeindeteil Wiesendorf. "Der Klassiker!", wie es die Adelsdorfer Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite nennt.

"Das Johannisfeuer ist immer direkt neben der B470. Leute, die vorbeifahren, rufen dann die Feuerwehr, weil sie denken, es brennt", erklärt Willert gegenüber inFranken.de.

"Wir kommen dann halt kurz vor Ort und die Leute lachen. Die meisten wissen ja eh, was los ist", fährt er fort. Anwesend seien meistens sowieso vorwiegend "Einheimische plus Freunde", wie Willert sagt. Aus diesem Grund wüssten die Meisten über dieses Kuriosum Bescheid.

Feuerwehr veranstaltet Gewinnspiel: Gutscheine und Freigetränke für Grillfest zu gewinnen

Die beschriebene alljährliche "Tradition" nutzte die Freiwillige Feuerwehr Adelsdorf in diesem Jahr für ein originelles Gewinnspiel. "Na, was meint ihr, zu welchem Einsatz und welcher Örtlichkeit wir gerufen wurden?", lautet die vor dem bekannten Hintergrund fast schon suggestiv daherkommende Frage, die die Feuerwehr im Zuge des Gewinnspiels stellt.

"Wir haben gedacht, wir machen einen Gag daraus", berichtet Weller im Gespräch mit inFranken.de. Außerdem wolle man gleichzeitig die Möglichkeit nutzen, um Werbung für den Tag der offenen Tür mit Grillfest am 10. September 2022 zu machen.

Wer die richtige Antwort kennt und sie in die Kommentare unter dem Facebook-Post schreibt, könne demnach drei verschiedene Preise gewinnen. Der erste Platz gewinnt einen Verzehrgutschein von 15 Euro, der zweite Platz einen Verzehrgutschein für 10 Euro und der dritte Platz erhält drei Freigetränke nach Wahl - alles einlösbar auf dem besagten Grillfest im September. "Die Gewinner werden Ende August privat von uns benachrichtigt", heißt es weiter im Post der Freiwilligen Feuerwehr Adelsdorf.