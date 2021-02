Am Freitag (29. Januar 2021) rückte die Feuerwehr Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus. Eine Frau bekam ihren Ehering nicht mehr vom Finger. Insgesamt waren neun Feuerwehrleute im Einsatz.

Filigranarbeit, Ideenreichtum und Fingerspitzengefühl wurde den Adelsdorfer Feuerwehrleuten im Karpfenweg im Baugebiet Seeside abverlangt, berichtet die Feuerwehr Adelsdorf. Gegen Mittag kam die Meldung "Ring geht nicht von Finger/ Finger angeschwollen". Insgesamt neun Einsatzkräfte rückten daraufhin aus, drei waren aktiv an der Rettungsaktion beteiligt, erläutert Alexander Triebel als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Adelsdorf.

Feuerwehr Adelsdorf: Anleitung aus Internet befolgt

Bevor die Frau aber von ihrem Ring befreit werden konnte, mussten die Feuerwehrleute zuerst ein Video auf dem iPad anschauen. Der Kommandant wusste zwar, dass es eine relativ einfache Methode für die Befreiung gibt, wie diese genau funktioniert, hatte er allerdings nicht sofort parat.

Daraufhin kam lediglich eine Nadel sowie Faden zum Einsatz. Da der Haushalt über keine Wolle verfügte, half ein Feuerwehrmann aus der Nachbarschaft aus.

Die Nadel wurde zwischen Ring und Finger gefädelt und anschließend wurde der Faden um den betroffenen Finger gewickelt. Der Kamerad, der als "tapferes Schneiderlein" fungierte, konnte nach kurzer Zeit die Frau von ihrem Ring erlösen. Der Ehering wurde so vor der Zerstörung bewahrt und auch der Finger blieb unverletzt.

Am Ende des Erklärvideos gab es noch einen Aufruf, einen Like zu hinterlassen. Dem kam die befreite Frau nach - mit einem erleichterten Seufzer.

