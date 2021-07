Baiersdorf vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

A73: Pkw brennt komplett aus - zwei junge Männer retten sich durch die Frontscheibe

Am Montagabend gegen 21.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A73 nahe Baiersdorf. Zwei junge Männer kamen in Richtung Bamberg von der Fahrbahn ab und krachten in die Leitplanke. Das Auto ging in Flammen auf.