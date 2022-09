Am Samstagnachmittag (17. September 2022) gegen 16.00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A73 bei Erlangen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der Anschlussstelle Möhrendorf, teilt die VPI Erlangen mit.

Ein 72-jähriger Mann aus Oberfranken fuhr mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Suhl. Kurz zuvor kam es zu einem Starkregen mit erheblichem Niederschlag in diesem Bereich. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt sehr nass.

Auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern gekommen: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Der Motorradfahrer scherte zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen aus und kam unmittelbar darauf ins Schlingern. Im weiteren Verlauf des Überholvorgangs verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Es gelang ihm noch sich wieder auf den rechten Fahrstreifen

einzuordnen, jedoch brachte er seine Maschine nicht mehr unter Kontrolle und stürzte.

Ein nachfolgender Pkw kollidierte mit dem Motorrad, berichtet die Polizei weiter. Der Motorradfahrer selbst rutschte nach dem Sturz zirka 80 Meter über die Fahrbahn nach links und prallte gegen die Außenschutzplanke.

Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Verkehrsteilnehmer und die am Unfallort eingesetzte Streifenbesatzung blieben ergebnislos. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. An dem Auto entstand ein Sachschaden.

Vorschaubild: © Marcel Kusch/dpa/dpa-tmn/Symbolbild