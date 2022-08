Am vergangenen Sonntag (21. August 2022) kam es auf der A3 bei Höchstadt zu einem schweren Unfall.

Wie die Feuerwehr Heßdorf mitteilt, war in Fahrtrichtung Würzburg ein Van in die Leitplanke gerast.

Unfall auf der A3 bei Erlangen: Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Kurz nach Mittag, gegen 12.48 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Heßdorf, Adelsdorf und Dechsendorf zu einem Unfall auf der A3 nahe Höchststadt gerufen.

"Wohl durch kurze Unachtsamkeit war der Van zunächst in den Grünstreifen an der Mittelleitplanke geraten", heißt es. Dadurch "verriss" der Fahrer das Lenkrad und kam nach rechts in die Außenleitplanke - wo das Fahrzeug abprallte und sich nochmals um fast 180 Grad drehte, sodass es schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wie die Feuerwehr berichtet.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte erreichten beinahe zeitgleich die Einsatzstelle - die Feuerwehr Adelsdorf war über die Gegenrichtung angefahren und gab als erste Wehr am Unfallort eine erste Rückmeldung, welche zur "Entspannung" der Lage sorgte, heißt es.

Glück im Unglück: Van-Fahrer erleidet nur leichte Verletzungen

Alle neun Fahrzeuginsassen konnten den Van laut Bericht aus eigener Kraft verlassen. Der Fahrzeugführer hatte sich der Feuerwehr zufolge offensichtlich leichte Prellungen am Lenkrad eingehandelt und wurde von der Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.

Feuerwehrseitig kümmerte man sich demnach weiterhin um den Brandschutz, die auslaufenden Betriebsstoffe, sowie um die "Stromlosschaltung des Unfallfahrzeugs". Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden, so die Feuerwehr Heßdorf weiter.

Wie die Heßdorfer Feuerwehr auf ihrer Website positiv hervorhebt, gab es trotz regem Reiseverkehr bei der Fahrt zur Einsatzstelle keine Behinderungen auf der A3- die Rettungsgasse sei rechtzeitig und ordnungsgemäß gebildet worden.