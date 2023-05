A3 bei Höchstadt: Ausfahrt wegen Bauarbeiten fast zwei Wochen gesperrt

A3 bei Höchstadt: Autobahnausfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt

wegen Bauarbeiten Anschlussstelle Höchstadt-Nord stellenweise nicht befahrbar

stellenweise Zusätzlich Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Höchstadt

Dauer: Dienstag (30. Mai 2023) bis Montag (12. Juni 2023) - Verkehr wird umgeleitet

Auf der A3 bei Höchstadt kommt es zu einer weiteren Sperrung. Wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG ankündigt, macht der sechsspurige Ausbau der Autobahn zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen mehrere Maßnahmen erforderlich. Betroffen ist neben der A3-Anschlussstelle Höchstadt-Nord auch die Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Höchstadt. Auf der A73 im Kreis Bamberg kommt es seit Montag (22. Mai 2023) ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen.

A3-Ausbau führt zu Sperrungen: Anschlussstelle Höchstadt-Nord länger nicht nutzbar

Laut Angaben des Autobahnbetreibers wird im Zuge des A3-Ausbaus das Unterführungsbauwerk, das die Staatsstraße St 2763 unter der A3 hindurchführt, neu gebaut. "Derzeit wird das neue Teilbauwerk errichtet, das zukünftig die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Nürnberg tragen wird", erklärt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einer Pressemitteilung vom Dienstag (23. Mai 2023).

Demzufolge werden nun nach Abschluss der Betonage des neuen Teilbauwerks verschiedene Nacharbeiten am Bauwerk ausgeführt. Darüber hinaus werde eine Entwässerung entlang der Staatsstraße sowie eine sogenannte Entwässerungsquerung hergestellt.

Die damit einhergehenden Sperrungen finden im Zeitraum von Dienstag (30. Mai 2023), 10 Uhr, bis Montag (12. Juni 2023), circa 6 Uhr statt. Die laufenden Bauarbeiten machen laut Angaben der Verantwortlichen gleich dreierlei Einschränkungen nötig:

1. Sperrung der Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg

"Die Abfahrt der Anschlussstelle Höchstadt-Nord wird in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt", teilt der Autobahnbetreiber mit. Die Verkehrsteilnehmer auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg mit Ziel Mühlhausen werden demnach durch eine entsprechende Beschilderung darauf hingewiesen, dass sie die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen sollen. Sie werden über die U11 nach Mühlhausen geleitet.

"Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Höchstadt werden gebeten, die Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu nutzen." Die Auffahrtsrampe in Fahrtrichtung Nürnberg ist von Höchstadt kommend indes frei. "Verkehrsteilnehmer, die von Mühlhausen kommend mit Fahrtziel Nürnberg auf die Autobahn auffahren wollen, werden über die U13 zur Anschlussstelle Pommersfelden geführt", erklärt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

2. Sperrung der Auffahrts- und der Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt

In Fahrtrichtung Frankfurt werden sowohl die Auffahrtsrampe als auch die Abfahrtsrampe der Anschlussstelle gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Würzburg auf die A3 auffahren wollen, werden über die U88 zur Anschlussstelle Schlüsselfeld geführt. "Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Höchstadt werden gebeten, die Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu nutzen", heißt es in der Mitteilung. Autofahrer mit Ziel Mühlhausen sollen die Autobahn an der Anschlussstelle Pommersfelden verlassen und von dort via Pommersfelden/Steppach nach Mühlhausen fahren.

3. Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Höchstadt

Neben der Anschlussstelle Höchstadt-Nord kommt es auch jenseits der Autobahn zu Verkehrseinschränkungen. "Die Staatsstraße St 2763 wird im Bereich des Bauwerks voll gesperrt", teilt der Autobahnbetreiber mit. Eine örtliche Umleitung ist demnach ausgeschildert.

"Wir danken den betroffenen Verkehrsteilnehmern und Anwohnern für ihr Verständnis und bitten um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle", erklärt die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG.

Die A3 wird zwischen den beiden Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen seit Jahren ausgebaut. Das Großprojekt kostet insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro. Aber wann erfolgt eigentlich die Fertigstellung?