Auf der A73 im Landkreis Bamberg sind erneut mehrere Sperrungen einer Autobahnausfahrt erforderlich. Wie die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH ankündigt, ist die Anschlussstelle Memmelsdorf von Montag bis Freitag temporär nicht befahrbar. Die nächtlichen Sperrungen erfolgen demnach von Montag (22. Mai 2023) bis Freitag (26. Mai 2023) von jeweils 19 bis circa 6 Uhr. Tagsüber ist die Ausfahrt Memmelsdorf von etwa 6 bis 19 Uhr gleichwohl in allen Fahrbeziehungen für den Verkehrsteilnehmer nutzbar.

Sperrung auf der A73: Anschlussstelle Memmelsdorf von Montag bis Freitag über Nacht nicht nutzbar

Die erste Sperrung betrifft dem Autobahnbetreiber zufolge die Ein- und Ausfahrt an der Anschlussstelle Memmelsdorf in Fahrtrichtung Nürnberg in der Nacht von Montag auf Dienstag.

In den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag ist lediglich die Einfahrt der Anschlussstelle auf die A73 in Richtung Nürnberg gesperrt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt es zur Sperrung der Ein- und Ausfahrt an der Anschlussstelle Memmelsdorf in Fahrtrichtung Suhl.

Autofahrer auf der A73 sollen auf andere Anschlussstellen ausweichen - Verkehrsbehinderungen angekündigt

"Um die Verkehrsteilnehmer möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurde die Baufirma beauftragt, die Bauarbeiten in den Nächten durchzuführen", hält die Autobahn GmbH fest. Die Verkehrsteilnehmer werden demnach gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

"Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich", erklärt der Autobahnbetreiber mit Blick auf die mehrfachen Sperrungen auf der A73 im Kreis Bamberg.

Die Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Anschlussstelle Memmelsdorf hatten kürzlich bereits entsprechende Folgen für die Verkehrsteilnehmer gehabt. Weitere lokale Nachrichten und Service-Themen aus der Region gibt es in unserem Bamberg-Ressort.