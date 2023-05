A73 im Kreis Bamberg: Ausfahrt muss wegen "Schäden" gleich mehrfach gesperrt werden

A73-Ausfahrt im Kreis Bamberg wegen Bauarbeiten stellenweise gesperrt

wegen Bauarbeiten Anschlussstelle Memmelsdorf in Fahrtrichtung Suhl nachts mehrfach dicht

in Fahrtrichtung Suhl Schäden müssen behoben werden - Verkehr wird entsprechend umgeleitet

- entsprechend Zeitraum: Montag (8. Mai 2023) bis Freitag (12. Mai 2023)

Autofahrer auf der A73, aufgepasst: Im Landkreis Bamberg stehen größere Bauarbeiten an - mit entsprechenden Folgen für die Verkehrsteilnehmer. Laut Angaben der Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH (Außenstelle Bayreuth) finden auf der A73 sogenannte Instandsetzungsmaßnahmen statt. In diesem Zuge seien auf der Hauptfahrbahn der Autobahn in Fahrtrichtung Suhl mehrere Sperrungen der Anschlussstelle Memmelsdorf erforderlich.

Sperrung auf der A73 im Kreis Bamberg: Anschlussstelle Memmelsdorf von Montag bis Freitag nachts gesperrt

Die nächtlichen Sperrungen der A73-Ausfahrt erfolgen dem Autobahnbetreiber zufolge von Montag (8. Mai 2023) um 19 Uhr bis Freitag (12. Mai 2023) um circa 6 Uhr. Die Anschlussstelle Memmelsdorf ist tagsüber von etwa 6 bis 19 Uhr in allen Fahrbeziehungen für den Verkehrsteilnehmer nutzbar.

"Aufgrund vorhandener Schäden am Asphaltoberbau erfolgt eine teilweise Instandsetzung der Hauptfahrbahn der A73 in Fahrtrichtung Suhl im Bereich der Anschlussstelle Memmelsdorf", äußert sich die Autobahn GmbH zu den Hintergründen der vorübergehenden Maßnahme.

Die Sperrung betrifft demnach in den Nächten von Montag auf Dienstag sowie Dienstag auf Mittwoch sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt in Richtung Suhl. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag ist lediglich die Einfahrt auf die A73 Richtung Suhl gesperrt.

A73-Ausfahrt Memmelsdorf gesperrt: Autobahn GmbH weist auf Umleitungen und Verkehrsbehinderungen hin

"Um die Verkehrsteilnehmer möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurde die Baufirma beauftragt, die Bauarbeiten in den Nächten durchzuführen", konstatiert der Autobahnbetreiber. Die Verkehrsteilnehmer werden demzufolge gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten.

"Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich", erklärt die Außenstelle Bayreuth in Hinblick auf die nächtlichen Sperrungen der A73-Anschlussstelle Memmelsdorf.

