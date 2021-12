A3 bei Erlangen: Ein geplatzter Reifen an einem Lastwagen hat am Donnerstagabend (30.12.21) auf der A3 zu Beschädigungen an mindestens 20 Fahrzeugen geführt, wie News5 berichtet.

Ersten Informationen nach sei der Fahrer eines Sattelzuges gerade zwischen dem Kreuz Fürth/Erlangen und Erlangen-Tennenlohe in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen. Dann sei an seinem Laster ein Reifen an der Hinterachse geplatzt.

Durch auf der Fahrbahn liegende Teile seien daraufhin zahlreiche weitere Fahrzeuge beschädigt worden, heißt es. Mehrere Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Verletzt sei glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe könne aktuell noch nicht beziffert werden.