Neustadt bei Coburg vor 29 Minuten

Konsum

Zweiter Hanf-O-Mat in Neustadt

Seit knapp einem Monat gibt es in Neustadt einen zweiten CBD-Automaten. Neben dem unterfränkischen Lohr am Main ist Neustadt die einzige Stadt unter 20 000 Einwohnern, in der das der Fall ist. Warum die Firma auf den Standort setzt.