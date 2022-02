Zu einem Einsatz wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Tankstelle in der Ernst-Faber-Straße wurden Beamte der Coburger Polizei am Freitag kurz vor Mitternacht gerufen.

Den Einsatz ausgelöst hatte der Angriff von zwei jungen Männern auf einen 25-jährigen Taxifahrer. Der erste Kontrahent, ein 21-Jähriger, schlug ohne ersichtlichen Grund mit der Faust gegen das Ohr des Taxifahrers, der hierbei leicht verletzt wurde. Als sich der Mann in sein Taxi flüchtete, schlug der zweite Kontrahent, ein 24-Jähriger, gegen die Fahrerseite des Wagens.

Unvermittelte Attacke auf Taxifahrer in Coburg - zweiter Einsatz in der Innenstadt

Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife hatten sich die beiden Angreifer bereits entfernt. Sie konnten jedoch kurz Zeit später im Rahmen eines anderen Einsatzes im Rosengarten festgestellt werden. Die beiden Schläger müssen sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug verantworten.

Zu einem weiteren Einsatz wurden die Beamten kurz nach Mitternacht in die Coburger Innenstadt gerufen. Zwei polizeibekannte junge Männer hielten die eingesetzten Beamten auf Trapp, nachdem sich die zwei auf die Kreuzung Webergasse/Mohrenstraße stellten und das Auto einer jungen Dame am Vorbeifahren hinderten. Nachdem die Fahrerin des Opels die beiden auf den Unfug ansprach, traten diese auf den Pkw ein und warfen mehrere Gegenstände gegen den Wagen.



Aufgrund des hohen Alkoholpegels konnte die eingesetzte Streifenbesatzung jedoch nicht in Erfahrung bringen, was die Beiden zu dem „Unfug“ bewegt hatte. Jedenfalls endete für einen der beiden die restliche Nacht in einer Zelle der Polizei Coburg, da dieser zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. An dem Auto der Frau entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)