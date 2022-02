Vor kurzem wurde uns gesagt, wie die Russen es machen werden: Sie haben ein Propaganda-Video gedreht, das einen ukrainischen Angriff zeigt und werden daraufhin einmarschieren. Sagte unter anderem die US-Regierung. Wäre das komplett abwegig? Nein. Schon das Dritte Reich hat mit dem fingierten "Überfall" auf den Sender Gleiwitz einen "Kriegsgrund" für den Einmarsch in Polen herbeigelogen. Und: Lügt die russische Regierung bei Bedarf? Natürlich. Das zeigte sich am Beispiel der Soldaten ohne Hoheitsabzeichen auf der Krim, die angeblich keine russischen waren. Keine Großmacht, die sich nicht nach ihrem Gusto die Wahrheit zurechtbiegt. Aber da hört dann die kollektive Wahrnehmung häufig auf. Und wir, der Westen, wir sagen die Wahrheit.

Dass das so nicht stimmt, blitzt nur manchmal auf.

Zum Beispiel am 4. Februar. In einer Pressekonferenz des US-Außenministeriums sagte dessen Sprecher Ned Price, es gebe diesen russischen Propagandafilm. Dafür habe man Beweise. Matt Lee, langjähriger Korrespondent der Agentur Associated Press, fragte, wo denn die Beweise seien. Die habe er ja gerade präsentiert, indem er es gesagt habe, erwiderte der Sprecher. Lee hakte immer wieder nach, minutenlang ging das hin und her. Einen Beweis blieb Ned Price schuldig und Matt Lee, der schon über acht (!) US-Außenminister berichtet hat, sagte nur, er habe auch schon "Beweise" präsentiert bekommen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen habe und dass es ausgeschlossen sei, dass die Taliban Kabul erobern ...

Na gut, dass die USA schon mal gelogen haben für einen Kriegsgrund, das ist eben so. Siehe Vietnam. Aber wir, Europa, wir tun das nicht. Wir stehen für unveräußerliche Werte wie Menschenrechte, die wir mit Klauen und Zähnen verteidigen. Deswegen verdammen wir (zu recht!) den belarussischen Diktator Lukaschenko, der Flüchtlinge an die EU-Außengrenze bringen lässt. Wie wir dort unsere Werte verteidigen, zeigten der polnische Innenminister Mariusz Kaminski und der Verteidigungsminister Mariusz Blaszcak bei einer Pressekonferenz im September 2021. Um die Bedrohung aufzuzeigen, die von den Flüchtlingen ausgehe, präsentierten sie Bilder, angeblich von Handys der Flüchtlinge gesichert. Zu sehen sind Menschen, die mit angeblichen Terroristen abgelichtet wurden. Oder solche, die Kokain konsumieren. Oder - auch diese Bilder wurden gezeigt - angebliche Flüchtlinge, die sich von Kindern befriedigen lassen. Oder einer, der angeblich gerade eine Kuh sexuell missbraucht. Dieses Bild, das haben übereinstimmende Medienberichte bewiesen, stammt aus einem alten VHS-Porno, der noch im Internet kursiert. Die Kuh ist übrigens ein Pferd.

Das muss man sich klar machen: Regierungsmitglieder von Polen - von Polen! - diffamieren, ja entmenschlichen eine gesamte Gruppe von Menschen - und nutzen dabei Instrumente, die Julius Streicher bereits für sein widerwärtiges NS-Hetzblatt "Der Stürmer" genutzt hat. Interessanterweise bedarf es eines recht hohen Rechercheaufwandes, um Berichte über diese Pressekonferenz überhaupt zu finden. In der Breite der Massenmedien hat nichts stattgefunden.Und das bei einem Vorgang, der nichts weniger verdient hätte als einen gellenden Aufschrei durch alle Nationen der Europäischen Union.

Ach ja, die EU - die ihre Werte an ihren Außengrenzen verteidigt, auch mit dem gewaltsamen Zurückdrängen von Flüchtlingen. Oder die nicht davor zurückschreckt, beinahe alle afrikanischen Staaten, auch mit rigorosen Strafzöllen, in Freihandelsabkommen (EPA) zu zwingen. Abkommen, die zum eklatanten Nachteil der Wirtschaft aller dieser Staaten sein müssen.

Alles nur Einzelbeispiele. Aber halten wir fest: Die USA sind unsere Freunde (obwohl der damalige US-Außenminister Henry Kissinger schon 1979 schrieb, Amerika habe keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen). Die EU ist ein hochmoralischer Verein, der sich US-Gensoja verbittet und seinen Binnenmarkt sauber hält, indem er sich gegen das Handelsabkommen TTIP wehrt (wir hängen ja auch nicht an die große Glocke, wenn wir ganze Kontinente erpressen). Araber dagegen sind im Zweifel böse (außer vielleicht die Saudis oder Kataris. Die mag zwar keiner sonderlich, aber in jeder Familie gibt es einen unbeliebten Cousin, oder?). Und der Russe will einfach ständig nur erobern, weil - so ist er halt, der Iwan.

Schön, dass die Welt so einfach ist, nicht wahr?