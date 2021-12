Grund genug mithin, wenigstens per Foto adventliche und weihnachtliche Stimmung zu beschwören. Wie sieht es in verschiedenen Städten aus, die ebenfalls Neustadt heißen? In loser Folge präsentieren wir deshalb in den nächsten Tagen stimmungsvolle Adventsmotive - wie hier aus Bad Neustadt an der Saale.

Das Foto zeigt einen Blick auf das adventlich illuminierte Hohntor. Mit dem Zusatz Bad wirbt Neustadt an der Saale längst als Medizin und Gesundheitsstandort mit diversen Kliniken, die unter dem Dach das Rhönklinikums vereint sind. Touristisch punktet die Stadt mit ihrem mittelalterlichen Flair dank der vollständig erhaltenen Stadtmauer in Herzform.

Historisch gesehen profilierte sich Neustadt an der Saale auch als Handelsstadt. Kultur, Sport, Freizeit und Wellness besitzen in Bad Neustadt hohen Stellenwert - beispielsweise mit einem Wellness- und Erlebnisbad. Vor den Toren der Stadt lockt der Naturpark Bayerische Rhön und das Biosphärenreservat der Bayerischen Rhön. Dort gibt es auch Wandergebiete und attraktive Gelegenheiten für den Wintersport.