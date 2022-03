Wie die Gemeinde Weitramsdorf mitteilt, hat das Landratsamt Coburg Sonntag, 26.06.2022, als Wahltermin für die Bürgermeisterwahl festgesetzt.

Die entsprechende Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen werde am heutigen Donnerstag, 31. März, an der Bekanntmachungstafel am Rathaus und auf der Homepage der Gemeinde Weitramsdorf veröffentlicht.

Ab sofort bis 05.05.2022 könnten nun Wahlvorschläge beim Wahlleiter im Rathaus eingereicht werden. Der Bürgermeister der Gemeinde Weitramsdorf im Landkreis Coburg, Andreas Carl (DGN), hatte kürzlich überraschend angekündigt, von seinem Amt zurückzutreten. Das teilt Carl in einem ungewöhnlich emotionalen Statement am Dienstag (22.03.2022) mit.