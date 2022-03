Sie wollen helfen, 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, das ist ihre Mission. "Wenn Sie uns brauchen, kommen wir sofort!", sagt die Ahorner Feuerwehr - mit der Einschränkung: "Vorausgesetzt, man lässt uns."

Offenbar rechnen manche Zeitgenossen nicht damit, dass es zu einem Unfall, Brand oder anderem Unglück in der Gemeinde kommt. Sonst würden sie ihre Autos nicht vor die Feuerwehrausfahrt stellen. Durch Falschparker vergehen wichtige Minuten, die entscheidend sein können. Die beiden Kommandanten der Wehr, Timo Schulz und sein Stellvertreter Thomas Vetter, haben schon öfter erleben müssen, dass sie mit den Fahrzeugen in zugeparkten Straßen nicht durchkamen oder erst gar nicht vom Feuerwehrhaus weg, wie sie dem Tageblatt erzählen.

Es droht Ungemach

Für alle, die jetzt mit den Schultern zucken, geben sie zu bedenken: Wenn die Feuerwehr wegen eines Falschparkers zu spät an der Einsatzstelle eintrifft und Menschen zu Schaden kommen, kann es zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen für den Falschparker führen. Die beiden Kommandanten verwiesen auf die gesetzliche Hilfeleistungspflicht.

Doch die Wehr möchte nicht mit einem erhobenen Zeigefinger diesen unschönen Umstand bei der Bevölkerung anprangern, sondern an die Vernunft der Bevölkerung appellieren. In den sozialen Medien hat die Wehr bereits auf das Problem aufmerksam gemacht und hofft auf Verständnis.

Schäden sind programmiert

Ein Hauptproblem für die Feuerwehr Ahorn ist, dass Anwohner, Besucher oder Handwerker ihre Fahrzeuge auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses abstellen. Ist ja praktisch, weil sich die Feuerwehr in der Nähe des Ortszentrums befindet. Aber die freie Fläche ist dazu da, dass die alarmierten Feuerwehrleute, die so schnell wie möglich mit ihrem Privatfahrzeug in die Finkenauer Straße düsen, ihr Auto dort abstellen können. Ein Schild weist darauf hin, dass das kein Parkplatz für die Öffentlichkeit ist.

Wie soll hier ein Feuerwehrfahrzeug in Ahorn schnell zum Einsatz ausrücken können, wenn direkt vor der Einfahrt geparkt wird? Feuerwehr Ahorn

Es sei schon vorgekommen, erzählen Schulz und Vetter, dass ihre Aktiven am Straßenrand hätten parken müssen und dadurch Sachschaden entstanden sei. Ein Schaden, der nur mit viel Bürokratie habe aus der Welt geschafft werden können. Weiterhin werde die Ausfahrt aus den Garagen am Feuerwehrhaus durch parkende Fahrzeuge, die im Weg stehen, erheblich erschwert und man verliere dadurch viel Zeit.

Ganz schön viel Ignoranz

Und der Gipfel an der Sache: Die Feuerwehrführung habe Falschparker auf das Problem angesprochen und sei auf totales Unverständnis gestoßen. "Wenn die Sirene geht, dann fahren wir unsere Fahrzeug schon weg", hätten sie sich anhören müssen, berichten die Kommandanten. Das ist ein lächerliches Argument. Denn es gebe, wie die Ahorner Feuerwehrleitung erklärt, "stillen Alarm" über den Piepser. Davon bekomme die Bevölkerung so gut wie nichts mit.

Aber nicht nur am Feuerwehrhaus hat die Wehr mit diesem Problem zu kämpfen, sondern auch in einigen engen Straßen in Ahorn, wie in der Pflanzstatt und in der Ringstraße, wo Autos oft außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze abgestellt werden. "Da wird dem Fahrer des 36 Jahren alten Löschfahrzeuges schon viel fahrerisches Können abverlangt", betont Schulz. Da das neue Fahrzeug etwas länger sein werde, sei die Handhabung trotz moderner Technik höchstwahrscheinlich noch schwieriger. Auch für eine Drehleiter gebe es da kein Durchkommen. Die Wehr bittet dringend darum, dass die Anwohner ihre Fahrzeuge auf ihren Grundstücken abstellen.

Etliche neuralgische Punkte in Ahorn

Eine weitere problematische Stelle ist rund ums Sportheim. Insbesondere bei sportlichen Veranstaltungen werde die Feuerwehranfahrtszone total zugeparkt, beklagen die Kommandanten, obwohl dort die entsprechenden Verkehrszeichen angebracht seien. Die Leute könnten doch auf dem Schulhof parken, der nur rund hundert Meter entfernt ist. Es müsse eben immer damit gerechnet werden, dass die Feuerwehr gebraucht wird und an ihre Einsatzorte gelangen muss.