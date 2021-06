Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in der Hindenburgstraße eine Botschaft hinterlassen: Zwischen dem Dach von Haus-Nummer 1, in dessen Erdgeschoss sich ein Wettbüro befindet, und dem Dach des Kaufhof-Gebäudes wurde eine Schnur gespannt; an dieser Schnur waren drei Buchstaben aus Pappe und ein gelber Stern befestigt.

Bereits in den Morgenstunden war vom dritten Buchstaben ein Teil abgebrochen und nach unten gefallen. Unklar ist deshalb, ob die Botschaft "AKP", "AKC" oder vielleicht "AKO" lauten sollte. Die Polizei geht aber von "AKP" und deshalb von einem politischen Hintergrund aus. AKP ist der Name einer türkischen Partei; Staatspräsident Erdogan ist deren Vorsitzender.

Nach Absprache mit der Polizei wurde die Konstruktion gegen Mittag von der Feuerwehr entfernt.

Zum einen geschah dies, weil die Installation ohne Wissen der Hauseigentümer erfolgte. Zum anderen bestand Handlungsbedarf auch aus Sicherheitsgründen. So musste befürchtet werden, dass noch weitere Teile abbrechen und auf die Fahrbahn oder den Gehweg stürzen.

Nach Informationen des Coburger Tageblatts soll die gesamte Schnur eher dilettantisch angebracht gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalbeamten bitten auch die Bevölkerung um Mithilfe und haben in diesem Zusammenhang folgende Fragen:

· Wer hat zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf den Dächern in der Hindenburg- und Mohrenstraße Personen beobachten können?

· Wer hat zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt?

· Wer kann sachdienliche Angaben geben?

Die Kripo Coburg bittet unter der Telefonnummer 09561/645-0 um Hinweise.