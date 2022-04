Neun kaputte Fensterscheiben zählt Hausmeister Bert Heimrich an der Realschule CO II. Beschädigt wurden diese alle in der Zeit seit Ostern. Das teilte das Landratsamt Coburg am Dienstag (26.04.2022) in einer Pressemitteilung mit.

Entstanden ist der Schaden laut Landkreis wohl, in dem schwere Steine auf die Scheiben geworfen wurden. Denn solche hat Hausmeister Bert Heimrich dieser Tage auf der Fläche vor den beschädigten Scheiben gefunden. "Die müssen am Weg hierher gesammelt worden sein", wird er in der Mitteilung zitiert. Denn auf dem Schulgelände selbst seien keine losen Steine zu finden, die Steine würden aber von Wegen ganz in der Nähe stammen.

Schulleiter Klaus Reisenweber ist entsetzt: "Das ist sinnloser Vandalismus"

Andrea Aust, Fachbereichsleiterin Zentraler Hochbau am Landratsamt Coburg, Träger der Realschule CO II, sei ebenso fassungslos, der Schaden belaufe sich immerhin auf mehrere tausend Euro. Die Scheiben müssen laut Landkreis Coburg allesamt komplett getauscht werden.

Auch an der Heinrich-Schaumberger-Schule kam es in den vergangenen Tagen zu Vandalismus: Umgeschmissene Bänke, zerstörte Sitzbereiche und Osterdeko hat man dort nach den Osterferien vorgefunden. "Bisher haben wir noch keine Erfahrungen mit derartigem Vandalismus gemacht", sagt Klaus Reisenweber. Sehr wohl sei bekannt, dass das Schulgelände, insbesondere die Sportflächen im Freien, auch außerhalb der Schulzeiten von Kindern, Jugendlichen und Studenten genutzt würde. "Wenn es jetzt allerdings zu derartigen Beschädigungen kommt, müssen wir uns überlegen, ob wir diese Nutzung weiterhin ermöglichen können."

Die beiden Schulfamilien sowie das Landratsamt als Träger bitten die Bevölkerung deshalb darum, Hinweise auf die Täter zu geben, falls jemand Beobachtungen gemacht hat oder künftig machen sollte.