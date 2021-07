Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen (30.07.2021) in Untersiemau schwer gestürzt. Wie die Coburger Polizei mitteilte, war der 26-Jähriger um 6 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Scherneck gefahren. Ohne Fremdeinwirkung stürzte er dabei vorne über seinen Lenker.

Der Mann schlug mit dem Gesicht auf der Straße auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma zur Behandlung ins Coburger Klinikum. Bei seinem Sturz trug der 26-Jährige keinen Helm.

26-jähriger Radfahrer im Kreis Coburg schwer verletzt

Die Polizei Coburg hat die Unfallaufnahme übernommen. Eine Fremdbeteiligung schließen die Beamten aus. Ersten Ermittlungen nach hatte der Radfahrer vermutlich zu stark mit der Vorderradbremse gebremst.

Vorschaubild: © Symbolbild: AndersAndersen/pixabay.com