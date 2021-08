Unfall bei Meeder: Mit leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Donnerstagmorgen (26. August 2021) einen 18-Jährigen aus Meeder nach einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Baum ins Coburger Klinikum.

Der Fahranfänger war mit seinem Auto von Ottowind in Richtung Meeder unterwegs, wie die Polizei Coburg mitteilt.

18-Jähriger fährt bei Meeder gegen Baum - Auto ist danach Totalschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf der Kreisstraße CO 4 von der Straße ab und touchierte einen Baum neben der Straße. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Coburger Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf.

Vorschaubild: © Rico Löb/pixabay.com