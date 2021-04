Ein ungewöhnlicher Unfall auf der Autobahn 73 bei Meeder (Landkreis Coburg) hält die Verkehrspolizeiinspektion Coburg derzeit auf Trab. Daher ist die Verkehrspolizei Coburg auch auf Auskünfte von Verkehrsteilnehmern angewiesen, die am Dienstagabend (20. April 2021) gegen 23.00 Uhr bzw. einige Zeit vorher zwischen den Ausfahrten Coburg und Eisfeld-Süd in Fahrtrichtung Suhl unterwegs waren und denen hier ein weißes Fahrzeug auffiel.

Sicher ist: Am späten Dienstagabend fuhr der 32 Jahre alte Fahrer eines weißen Fords mit Coburger Zulassung auf der A73 in Richtung Suhl. Etwa auf Höhe der Ortschaft Drossenhausen hielt der Fahrer eine Zeit lang auf dem rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn an. Sein Fahrzeug hatte er offensichtlich nicht abgesichert.

Unfall auf A73: Auto hält mitten auf der Fahrbahn an

Wenig später krachte es: Ein herannahender 26-jähriger Autofahrer erkannte den Ford in der Dunkelheit zu spät und fuhr dem Ford mit höherer Geschwindigkeit ins Heck. Der 26-jährige Fahrer und sein 31-jähriger Begleiter verletzten sich bei dem Unfall zum Glück nur leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Nicht zuletzt aufgrund der geltenden Ausgangssperre herrschte zur Unfallzeit sehr schwacher Verkehr in diesem Abschnitt der A73. Allerdings ermöglichte dieser Umstand dem Unfallverursacher, auf der Hauptfahrbahn über eine gewisse Zeit anzuhalten. Gegenüber der Polizei erklärte der Beschuldigte, nach dem Anhalten im Auto mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab beim Beschuldigten eine Alkoholisierung von 2,9 Promille. Aus diesem Grund wurde sein Führerschein noch an Ort und Stelle sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Weiterhin entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro an den beiden Fahrzeugen, sowie an den Leitplanken. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Autobahn musste zwischen den Anschlussstellen für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Ferner musste die Straßenmeisterei Coburg den Leitplankenschaden bewerten, sowie die Fahrbahn reinigen.

Betrunkener hält auf A73 an: Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und der Zeitspanne des Anhaltens des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Coburg unter 09561/645-210 in Verbindung zu setzen.