Der Osterhase kommt nicht nur zu Kindern. Nein, er besuchte auch die Feuerwehr, und zwar die in Rossach. Auch bei den jüngsten Feuerwehrleuten, den "Löschzwergen", schaute er vorbei.

Der Osterhase kam in Gestalt von Marina Hamel und verteilte am Samstag an die rund 50 aktiven Feuerwehrmitglieder und an die Kindergruppe der Feuerwehr Rossach Osternester, die mit einem Osterei und etwas Süßem für die Erwachsenen und mit einem Schokohasen und Ostereiern für die Löschzwerge gefüllt waren.

Die Idee zu dieser froh stimmenden Aktion hatte die stellvertretende Kommandantin und Kreisbrandmeisterin Diana Schultheiß. Und sie brauchte nicht lange, um den Kommandanten der Rossacher Wehr, Björn Siegel, dafür zu begeistern. Diana Schultheiß unterstützte Marina Hamel und packte liebevoll die 50 Osternester.

Der Osterhase selbst stieg nach einer kurzen Einweisung ins Feuerwehrauto und verteilte zusammen mit dem Führungsteam die Osterpräsente zusammen mit einem Ostergruß. Die Überraschung war groß. Für alle Rossacher Wehrleute war es ein freudiges Osterereignis, auch für Kreisbrandrat Manfred Lorenz, den der Osterhase beim Kehren der Straße vor seinem Haus in Rossach antraf.

Dank für die Treue

"Wir wollen damit einfach unseren aktiven Wehrleuten einmal Danke sagen. Wir haben sie nicht vergessen. Denn in der Zeit der Pandemie bleibt neben den Schulungen und den Ausbildungen auch die Kameradschaft auf der Strecke. Wir sind sehr froh, dass sie weiterhin der Feuerwehr die Treue halten und bei Einsätzen zur Verfügung stehen und diese professionell abarbeiten", sagten Diana Schultheiß und Björn Siegel übereinstimmend.

Bevor die Osternester ausgefahren wurden, zeigten die beiden Führungskräfte dem Osterhasen das Feuerwehrauto. So durfte der Osterhase einmal mit der Kübelspritze selbst Hand anlegen und hatte sichtlich viel Spaß dabei.