Neues Saunaerlebnis in der Therme Bad Rodach: XXL-Panoramasauna mit 95 Plätzen und Traum-Ausblick

XXL-Panoramasauna mit 95 Plätzen und Traum-Ausblick Einzigartiges Schwitzerlebnis mit speziellen Shows und Zeremonien im Eröffnungsmonat

mit speziellen Rabatte und Geldwertkarten sind als Ostergeschenk auf der Internetseite erhältlich

Schwitzen in der Sauna gilt schon lange nicht mehr als Entspannungsmöglichkeit, die ausschließlich an den kalten Tagen des Jahres genutzt wird. Dementsprechend ist der Eröffnungstermin der neuen Sauna in der Bad Rodacher Therme keinesfalls ungewöhnlich - war aber dennoch nicht so geplant. Nachdem der Spatenstich im Juli 2021 gesetzt wurde und die Eröffnung vom Herbst 2021 verschoben wurde, ist für die Gäste der ThermeNatur nun seit letzter Woche endlich Schwitzen im großen Stil angesagt. Denn die Saunalandschaft der Therme wurde um eine XXL-Panoramasauna.

ThermeNatur Bad Rodach: Neue XXL Panorama-Sauna sorgt für erstklassiges Schwitzen

Jeder Saunagang trainiert Herz und Kreislauf, stärkt die Abwehrkräfte und tut der Haut gut. Getreu diesem Motto können sich ab sofort bis zu 95 Personen an der neuen Panoramasauna erfreuen, die am 6. April 2022 eröffnet wurde. Mehr als 300.000 Euro wurden in die Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2021 investiert. Auch ein neues Bistro ist entstanden. Da die Sauna ein frei stehendes Holzhaus ist, wurde die Therme somit um einen separaten Ort der Entspannung erweitert. Das Besondere: Mit dem riesigen Panoramafenster und einem traumhaften Blick auf die Natur und den Georgenberg bringt sie ein wahrlich schönes Schwitzerlebnis mit sich.

Neben den klassischen Aufgüssen ist im Zuge der Erneuerung der Panorama-Sauna ein neuer Aufgussplan entwickelt worden. Im ersten Monat nach der Eröffnung können sich die Saunagäste zudem über spezielle Zeremonien freien. Hierbei werden in kleinen Shows die Entstehung der Therme beleuchtet oder beispielsweise spezielle Salz-Peelings angeboten.

Die Blockhaus-Sauna ist eine Vollholz-Sauna mit dicken Blockbalken als Wand- und Deckenelemente. Offene Feuerstellen und die weiteren Blockhaus-Saunen aus bis zu fünfhundert Jahre altem finnischen Kiefernholz sind ein besonderer Blickfang.

Angebote zu Ostern

Passend zu Ostern bewirbt die ThermeNatur auf ihrer Website und auf den Social-Media-Kanälen mit Geldwertkarten, durch die man regelmäßige Ermäßigungen erhält.

Kontaktdaten:

Adresse: Thermalbadstraße 18, 96476 Bad Rodach

Telefon: 09564 9232-0

E-Mail: thermenatur@bad-rodach.de

Internet: ThermeNatur Bad Rodach

In der Region Coburg schafft die Therme Bad Rodach Anreize, um Touristen in die "Urlaubsregion zu locken". Der Eintritt in die Badelandschaft und in die Saunawelt soll jetzt für alle Übernachtungsgäste der Region "noch günstiger und attraktiver werden".