Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag (17.06.2021) in Coburg. Ersten Informationen zur Folge war ein Autofahrer im Kanonenweg in Richtung Dörfles-Esbach mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten, überschlug sich und krachte in ein Schaufenster. Ob es Verletzte gibt ist wie die Unfallursache aktuell noch unklar. Weitere Informationen folgen.

